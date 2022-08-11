السيطرة على حريق محدود نشب في باخرة سياحية بأسوان دون أصابات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع تصاعد للأدخنة بأحد الفنادق العائمة «باخرة نيلية»، والراسية بمراسي مدينة أسوان، جراء اندلاع حريق محدود في بطاريات المولد، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

الحماية المدنية

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية، ونجحت في السيطرة على الحريق بالتعاون مع العاملين والمدربين على الإطفاء بالفندق العائم، فضلاً عن استخدام أجهزة الإطفاء الذاتي المزود بها الفندق، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة شرطة العائمات.

نقل الركاب لفندق عائم

كما وجه اللواء أشرف عطية المسؤولين بنقل ركاب الفندق العائم من السائحين من مختلف الجنسيات إلى فندق عائم آخر، لتحقيق الطمأنينة الكاملة لديهم، واستكمال رحلتهم وبرنامجهم السياحي بزيارة المعالم والمزارات والمناطق السياحية والأثرية داخل نطاق المحافظة.

تصادم سيارتين بالطريق الزراعي

في سياق آخر، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تداعيات حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي «أسوان - القاهرة» الزراعي أمام قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، إحداهما ميكروباص أجرة رقم «1987 ص و ع»، وكانت متجهة لمدينة كوم أمبو، والأخرى سيارة نقل ثقيل كانت متجهه لمدينة أسوان رقم «1436 ص و ف»، ما أدى إلى مصرع 11 مواطن وإصابة 2 آخرين.