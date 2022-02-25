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توقف جزئي لحركة القطارات بسبب حريق بمحل للألعاب النارية بأسوان

مصدر: جارٍ عودة حركة القطارات لطبيعتها

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توفيق شعبان
11:11 م | الجمعة 25 فبراير 2022
أحد قطارات السكة الحديد - صورة أرشيفية

أحد قطارات السكة الحديد - صورة أرشيفية

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن توقف الحركة بشكل جزئي بسبب نشوب حريق بمحل للألعاب النارية بجوار محطة كوم أمبو بأسوان، مشيراً إلى أنه على الفور تم إبلاغ المراقبة المركزية المسؤولة عن حركة القطارات بمحافظتي أسوان والأقصر، بضرورة حجز عدد من القطارات خارج محطة كوم أمبو، لحين إخماد الحريق، حتى لا يؤثر بالسلب على سلامة وأمن الركاب، وحركة مسير القطارات.

جارٍ عودة حركة قطارات السكة الحديد لطبيعتها

وقال المصدر، في تصريحات للوطن، إنه جارٍ إخماد حريق أحد محال الألعاب النارية بجوار محطة كوم أمبو بأسوان، لعودة حركة قطارات السكة الحديد لطبيعتها مرة أخرى، لافتاً إلى أن حركة القطارات على خط الصعيد منتظمة ولا يوجد ما يؤثر على مسارها، موضحاً أنه خلال ساعة على الأكثر ستكون جميع حركة القطارات منتظمة.

تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أوميكرون

وأضاف المصدر، أن هيئة السكة الحديد تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس وحماية الركاب من متحور أوميكرون، منوهاً بأن الهيئة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بمتحور أوميكرون داخل محطاتها منذ ظهور المتحور.

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بقلم توفيق شعبان