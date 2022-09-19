«حياة كريمة» تُعلن تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب قرى المرحلة الأولى

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب قرى «حياة كريمة»، في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة؛ لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا، من خلال تكفُّل المؤسسة بدفع المصروفات الدراسية، وتوفير المستلزمات الدراسية اللازمة وذلك بنطاق العشرين محافظة الخاصة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

طلاب قرى حياة كريمة

وتسعى المؤسسة لتقديم الدعم اللازم لطلاب قرى حياة كريمة، بسداد المصروفات الدراسية، إضافة إلى إمدادهم بالمستلزمات المدرسية؛ ليصل إجمالي المستفيدين من المبادرة نحو 40 ألف طالب وطالبة في 20 محافظة من محافظات الجمهورية.

بداية العام الدراسي الجديد

جاء ذلك تزامنًا مع عودة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد حيث حددت المؤسسة مجموعة من المعايير للاستفادة من المبادرة، في مقدمتها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية مع وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية.