كيفية دفع أقساط شقق «سكن لكل المصريين 3».. تبدأ من 445 جنيها شهريا

تشغل أقساط شقق الإسكان الاجتماعي 2022 قطاعا كبيرا من المواطنين الراغبين في شراء شقة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 3، والتي تم طرحها على نظامين لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتختلف الأسعار في النماذج الاسترشادية التي تم الإعلان عنها في كراسة شروط سكن لكل المصريين 3، وذلك وفق دخل الموظف وطريقة السداد.

الأقساط الشهرية لشقق سكن لكل المصريين 3

وتتوفر الكثير من الطريق لدفع أقساط شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في كراسة شروط سكن لكل المصريين 3، والتي سيتم فتح موعد الحجز بها 2 أكتوبر المقبل ويستمر حتى 27 من نفس الشهر، وتختلف أسعار شقق الإسكان لمحدودي الدخل، حيث تتوفر شقق بسعر 207 آلاف جنيه وبسعر 217 ألف شاملة الصيانة.

كيفية دفع أقساط شقق سكن لكل المصريين 3 بجميع المحافظات

ووفق كراسة شروط سكن لكل المصريين 3، وبحسب النموذج الاسترشادي الذي تم طرحه، تم تحديد أكثر من طريقة لدفع أقساط شقق الإسكان لمحدودي الدخل والتي تبلغ قيمتها 217 ألف جنيه، من خلال عدد من الطرق والتي سيتم عرضها خلال السطور التالية:

أولا: نظام تقسيط بسعر عائد 3% لمدة 20 عاما، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري 869 جنيها لصاحب الدخل الشهري الذي يتراوح بين 2200 وحتى 3 آلاف جنيه، وتقسيط بمبلغ 998 جنيها للدخل حتى 4 آلاف جنيه، و1091 جنيها للدخل 5 آلاف جنيه.

ثانيا: نظام تقسيط بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما، ويبلغ القسط الشهري 660 جنيها للدخل من 1700 جنيه وحتى 3 آلاف جنيه، ويكون القسط الشهري 759 جنيها للدخل حتى 4 آلاف جنيه، و829 جنيها للدخل حتى 5 آلاف جنيه.

ثالثا: نظام تقسيط بعائد 3% لمدة 20 عاما بقسط متغير بنسبة 7% لمدة 7 سنوات، بقسط شهري 601 جنيه للدخل من 1600 وحتى 3 آلاف جنيه، و690 جنيها للدخل حتى 4 آلاف جنيه، و754 جنيها للدخل حتى 5 آلاف جنيه.

رابعا: نظام تقسيط بعائد 3% لمدة 30 عاما بقسط متغير بنسبة 7% لمدة 7 سنوات، بقسط شهري 445 جنيها للدخل حتى 1200 جنيه، وقسط 486 جنيها للدخل 3 آلاف جنيه، وقسط 511 جنيها للدخل حتى 4 آلاف جنيه، وقسط 558 جنيها للدخل حتى 5 آلاف جنيه.