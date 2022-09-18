كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. بمقدم 15 ألف جنيه

تستهدف شقق الإسكان الاجتماعي 2022، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

شقق الإسكان الاجتماعي 2022

على أن يكون حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتزامنا مع ذلك، يبحث عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، عن كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2022، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيتم طرح كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2022، الخاصة بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل المصريين»، داخل مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات والمدن المطروح بها الوحدات السكنية، بداية من يوم 25 سبتمبر الجاري.

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قيمة مقدم الحجز الخاص بشقق الإسكان الاجتماعي 2022، ما بين 15 ألف جنيه، وحتى 22 ألف جنيه.

حيث يشترط على المواطنين محدودي الدخل، سداد مقدم حجز يبدأ من 10%، بينما يشترط سداد 15% كمقدم جدية حجز للمواطنين من متوسطي الدخل.

وأشارت الوزارة والصندوق في بيان لها، أن أسعار بيع الوحدات السكنية المطروحة، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، تتراوح ما بين 194 ألف جنيه وحتى 310 آلاف جنيه.

وجميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وذلك وفقًا لمبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي.