تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة مطروح لمحدوي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2022 على مستوى الجمهورية في العديد من المدن بشمال وجنوب مصر ومحافظات القنال وسيناء ومطروح والدلتا وحتى أقصى الصعيد في أسوان، وإتاحة سكن لكل المصريين، من خلال كراسة شروط طرحتها للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل.

وتتيح الوزارة، شقق الإسكان الاجتماعي 2022، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، بإنشاء شقق كاملة التشطيب تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام موصل لها جميع المرافق والخدمات لحياة سعيدة للمصريين.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وقالت وزارة الإسكان في بيان لها، إن أرخص أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022، تبدأ من 194 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للشقة الواحدة، وحتى 310 آلاف جنيه أعلى سعر للشقة، وتتيح الوزارة، حجز الشقق في محافظة مطروح بمقدم يبدأ من 15 ألف جنيه وحتى 22 ألف جنيه، في مدن العلمين وسيوة والحمام.

ويبدأ حجز شقق الإسكان على مستوى الجمهورية، من يوم 25 سبتمبر الجاري وحتى منتصف أكتوبر المقبل، ويُخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بداية التقديم من 25 سبتمبر حتى نهاية الموعد، بينما جميع المواطنين من 2 أكتوبر وحتى 15 من ذات الشهر.

كيفية تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

ويتاح التقديم لشقق الإسكان في محافظة مطروح، عن طريق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بينما يتم الاستعلام عن جميع الشقق في المحافظات عبر موقع الوزارة.