رئيس «قناة السويس» يوضح أسباب رفع أسعار مرور السفن بداية 2023: النفط أحدها

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل القرارات الجديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، والمقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المقبل 2023، التي اتخذتها هيئة قناة السويس اليوم، إذ ذكر أن رفع الرسوم، يأتي في توقيت مناسب وبعد دراسة متأنية، كون كل شيء يتم دراسته في إدارة التسويق بالهيئة، وليس ذلك فقط، بل يتم دراسة ذلك على مستوى كل قسم، سواء كان سفن الصب الجاف أو الحاويات أو غيرها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة «أون».

توقعات متفائلة دوليًا حول استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية

أضاف «ربيع»، أنه على الرغم من الظروف العالمية الصعبة لكن هناك توقعات متفائلة دوليًا حول استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2023 بنسبة 2.9% وفقًا لصندوق النقد الدولي، فضلًا عن توقعات نمو التجارة العالمية بنسبة 3.2%، موضحًا أن ارتفاع معدلات التضخم الحالية، يرفع من تكاليف التشغيل والصيانة اليومية في القناة، مع تزايد نشاطها، ما يؤدي لاستهلاك وقود أكثر لوقت طويل واستهلاك قطع الغيار، ما يقلل العمر الافتراضي، إذ سيتم رفع الرسوم بنسبة 15% لسفن الصب الجاف، و10% للسياحية للعام الميلادي 2023.

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار البترول الخام

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن من ضمن المبررات للجوء لهذه القرارات الأخيرة، التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار البترول الخام، لما فوق حاجز 90 دولار للبرميل، والغاز الطبيعي، وبالتالي ترتفع قيمة الشحن وغيرها من المصروفات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ممر قناة السويس بما يتميز به من قصر الوقت المستغرق للمرور يُسهم في تحقيق الهدف البيئي العالمي.