قصواء الخلالي بعد تصريح أردوغان عن مصر: موقفنا راسخ تجاه كل مواءمات السلام

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي نقلتها وكالة الأناضول التركية، وقال فيها «إنّ الشعب المصري شعب شقيق، ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه؛ لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت».

قصواء الخلالي: الموقف المصري راسخ

قالت قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «الموقف المصري راسخ متجه إلى كل ما يخص مواءمات السلام، وما يتوافق مع تحقيق المصلحة الرسمية، وإرساء فكر التعامل بندية مع الجميع وتحقيق المصلحة المصرية، والتوافق على كل ما يخص المصالح المصرية، وبحث مساحات جديدة مع الجميع، وفتح الأبواب للتعاون مع الجميع تحقيقا للمصلحة أو إرساءً للسلام في المنطقة».

الإشادة بالفكر الدبلوماسي الخارجي

أضافت قصواء: «منذ فترة، ونحن نسمع تصريحات مختلفة من دول مختلفة تخص الإشادة بالفكر الدبلوماسي المصري الخارجي أو الخط السياسي المصري في التعامل مع الخارج أو البحث عن توافقات مع مصر، منها تركيا»، مشيرةً إلى أن أردوغان على مدار الفترة الماضية خرج بعدة تصريحات تخص السياسة المصرية والتعامل السياسي مع مصر، ويخص التوجه بالتقارب مع الدولة المصرية.