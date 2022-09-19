محمد منير يروج لحفله الغنائي المقبل: «30 سبتمبر بالشيخ زايد»

روج الفنان محمد منير، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله الغنائي الضخم والمقرر إحياؤه نهاية الشهر الحالي في زاد بارك الشيخ زايد.

ونشر محمد منير البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «30 سبتمبر بزاد بارك الشيخ زايد».

حفل منير بالساحل الشمالي

وأحيا الفنان محمد منير مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في الساحل الشمالي، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء منها «هيلا هيلا، للي، الكون كله بيدور، علي صوتك، عروس النيل، وأنا بعشق البحر»، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كما قدم الكينج محمد منير خلال الحفل التحية لمؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري، الذي حرص على حضور الحفل، داعيا له بالشفاء العاجل في لافتة إنسانية منه.