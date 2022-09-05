30 سبتمبر.. محمد منير يحيي حفلًا غنائيًا في مدينة 6 أكتوبر

يحيي الكينج محمد منير، حفلًا غنائيًا يوم 30 سبتمبر الجاري في مدينة السادس من أكتوبر، ضمن حفلاته الصيفية 2022.

ويعد حفل السادس من أكتوبر، الثالث للكينج خلال فصل الصيف، حيث بدأ حفلاته الصيفية من مدينة الاسكندرية في حفل حضره عشرات آلاف من جمهوره، والثاني كان حفلا غنائيا في الساحل الشمالي.

من المقرر أن يقدم منير في الحفل باقة مميزة من أغانيه القديمة والحديثة منها «اللية يا سمرا، وعلمونى عينيك، وشجر الليمون، ويا مراكبى، وهيلا، ويا بنت يا أم المريلة كحلى، وللي، وأنا مبسوط، وعلىَ، صوتك ووسط الدايرة»، وغيرها من الأغاني.

محمد منير يقدم التحية لمؤمن زكريا

محمد منير في حفل الساحل الشمالي، كان قد استهله بأغنية «هيلا هيلا» التي خطفت صيحات الجمهور، وقدم بعدها الكينج بعدها باقة من أبرز أغنياته، منها «للي، الكون كله بيدور، علي صوتك، عروس النيل، أنا بعشق البحر»، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كما قدم منير في الحفل لافتة إنسانية رائعة حينما قدم التحية لمؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري، الذي حرص على حضور الحفل، معربا عن أمنياته بالشفاء العاجل له في لفتة طيبة من الأخير المعروف بانتمائه لنادي الزمالك.