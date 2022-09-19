«قناة السويس»: استثمارات «ميرسك» في العين السخنة تقدر بـ15 مليار دولار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن رئيس شركة «ميرسك» تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء محطة للطاقة النظيفة والوقود الأخضر في العين السخنة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من رئيس الشركة بإنشاء محطات في أكثر من مكان مثل الإسكندرية وبرنيس مع توفير الدعم اللازم لإنشاء هذه المحطات، موضحًا أن استثمارات الشركة تقدر بـ15 مليار دولار في العين السخنة، لإنتاج الطاقة النظيفة والوقود المتجدد.

تعاون كبير بين قناة السويس وشركة «ميرسك»

أشار «ربيع» إلى أن هناك تعاون كبير بين قناة السويس وشركة «ميرسك» منذ سنوات كثيرة، إذ تحدث معها على التعاون لنقل الخبرات للمرشدين في هيئة قناة السويس، من أجل رفع درجة الخبرة، وإعادة هيكلة الهيئة، موضحًا أن مركز المحاكاة المتواجد في قناة السويس على أعلى مستوى، ويجرى تدريب المرشدين في هذا المركز، فضلًا عن أن هناك 7 شركات تتبع للهيئة، ومؤخرًا دمجت الهيئة شركتين توفيرًا للنفقات، كما تمتلك الهيئة ترسانة بورسعيد، وترسانة بور فؤاد وهذه الترسانات تقوم ببناء السفن التابعة للهيئة.

الهيئة تعمل على إنشاء محطات تموين السفن

أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن ترسانة بورسعيد، وبور فؤاد تعمل على إصلاح بعض السفن الخاصة بالشركات الأجنبية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هيئة قناة السويس تعمل على إنشاء محطات تموين السفن بالوقود خلال المرحلة الحالية في السويس وبور سعيد، متوقعًا الانتهاء من هذه المحطات بداية العام المقبل.