«كام ملاحظة».. أغنية جديدة تجمع محمد أسامة مع تامر عبدالمنعم

يستعد الطفل محمد أسامة، لطرح أغنيته الجديدة «كام ملاحظة»، التي يتعاون فيها مع المنتج تامر عبدالمنعم لكي تكون باكورة أعماله الخاصة في صيف 2022.

«كام ملاحظة» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي

أغنية «كام ملاحظة»، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم وتم تصويرها في دولة لبنان.

وأكد الطفل محمد أسامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأغنية لها مكانة خاصة بقلبه وأنه وافق عليها فور الاستماع لها حيث شعر بها أثناء الاستماع لها لأول مرة.

وأوضح «أسامة»، أن كواليس تسجيل الأغنية سواء في مصر أثناء تسجيلها أو في تصويرها بدولة لبنان رائعة للغاية.

تامر عبدالمنعم: محمد أسامة من أفضل الأصوات

ومن جانبه كشف المنتج تامر عبدالمنعم، أن محمد أسامة صوت من أجمل وأفضل الأصوات الواعدة في مصر والعالم العربي وأن لديه خطة عمل مطولة معه.

كان محمد أسامة، قد طرح منذ أيام أغنية «عايزة اللي يفرفشلها»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلق عليها قائلا: «أغنية عايزة اللي يفرفشلها من فري فاير غناء مسلم ومحمد أسامة مع كريس المصري».

وكان الطفل، قد طرح أغنية «عمو سمير» التي تم تصويرها في العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج عبدالوهاب خطيب وهي كلمات محمد يحيى وحسن المهدي ولحن ورؤية فنية محمد يحيى وتوزيع عمرو الخضري وإنتاج مشترك تامر عبد المنعم ومحمد يحيى.