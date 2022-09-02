بعد «الغزالة رايقة».. كواليس دويتو «عايزة اللي يفرفشلها» للطفل محمد أسامة

أطلق الطفل الموهوب محمد أسامة، صاحب أغنية «الغزالة رايقة»، دويتو مع المطرب مسلم تم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة الساحر كريس المصري الذي ساهم في اكتشافه.

«عايزة اللي يفرفشلها» للطفل محمد أسامة والمطرب مسلم كلمات الشاعر تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وإدارة أعمال تامر عبد المنعم.

وروَّج محمد أسامة للأغنية منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: أغنية عايزة اللي يفرفشلها من فري فاير غناء مسلم ومحمد أسامة مع كريس المصري.

ومن المقرر أن يطلق محمد أسامة أغنية «سنجل» خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة نفس صناع «عايزة اللي يفرفشلها».

وكان الطفل محمد أسامة قد أطلق مؤخرا أغنية «عمو سمير» التي تم تصويرها في العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج عبد الوهاب خطيب وهي كلمات محمد يحيى وحسن المهدي ولحن ورؤية فنية محمد يحي وتوزيع عمرو الخضري وإنتاج مشترك تامر عبد المنعم ومحمد يحيى.