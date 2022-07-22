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بعد نجاح «الغزالة رايقة».. الطفل محمد أسامة يطلق أغنية «عمو سمير»

كتب:

ياسمين محمود
08:09 م | الجمعة 22 يوليو 2022
محمد أسامة

محمد أسامة

عقب نجاح أغنية «الغزالة رايقة» للطفل الموهوب محمد أسامة، طرح منتجه تامر عبد المنعم، أغنيته الجديدة «عمو سمير» على يوتيوب.

أغنية «عمو سمير»، جرى تصويرها في العاصمة اللبنانية بيروت، مع المخرج عبد الوهاب خطيب، كلمات محمد يحيى وحسن المهدي، لحن ورؤية فنية محمد يحيى، توزيع عمرو الخضري، وإنتاج مشترك تامر عبد المنعم ومحمد يحيى «PMG Egypt MOY Production».

الغزالة رايقة

يذكر أن الطفل محمد أسامة، بدأت شهرته بعد تقديمه أغنية الغزالة رايقة، الأغنية الدعائية لفيلم من أجل زيكو، التي تعاون فيها مع الملحن إيهاب عبد الواحد، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى.

وما زالت الأغنية تحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، منذ بداية طرحها، إذ حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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بقلم ياسمين محمود