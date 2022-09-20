«نجدة الطفل» يكشف تفاصيل واقعة نجع حمادي: تسليم الأشقاء الثلاثة إلى الأم

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الخط يعتمد في المقام الأول على رفع الوعي المجتمعي في قضايا الأطفال ولفت الانتباه لما يتعرضون له من عنف، ودور المجتمع والمجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الخط والعاملين في لجان حماية الطفولة، سواء اللجنة العامة في كل محافظة أو اللجنة الفرعية في كل مركز أو مدينة لما لها من دور مهم في التدخل الوقائي والعلاجي.

طفل قفز من الدور الرابع هربا من إهمال والده وزوجته

وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «الواقعة الأخيرة للطفل الذي ألقى نفسه من الدور الرابع هربا من سوء معاملة زوجة الأب، والأب الذي أساء معاملة أبنائه الثلاثة، كما وجد الزملاء في لجنة حماية الطفل بنجع حمادي الأطفال في حالة سيئة، حيث كان هناك آثار عنف وضرب على الأولاد الثلاثة».

وتابع مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة: «الآثار الجسدية واضحة مكان الحبل والجروح التي كانت على الابنة الصغرى، وهناك تمييز بين الأطفال، والوالدة منفصلة عن الأب، وطلبت الحصول عليهم، لكنه منعها، وأقامت لدى أسرتها، وفي الحقيقة، فإن الأب يعامل الأبناء بمنتهى الإهمال، والأطفال منعزلون عن بقية إخوتهم من الزوجة الثانية».

تفاصيل الواقعة

وواصل صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة: «الأطفال الثلاثة محبوسون في غرفة بمفردهم ويقضون حاجتهم في الغرفة أيضا، والأكل يدخل لهم على مراحل، وأعمار الأطفال 16 و12 و10 سنوات، وسنهم لا يتناسب بالمرة مع حالتهم الجسدية، وعندما رأوا اللجنة هرعوا وقالوا نحن جوعى، حيث لم يتذوقوا الطعام منذ يوم أو يومين وتم نقلهم إلى مستشفى، وهذا على عكس حالة الأشقاء الثلاثة الأخرين من زوجة الأب الذين يعاملون معاملة حسنة وطيبة، وتمّ تسليم الأطفال للأم بقرار جهات التحقيق ويتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وسننقل ملفات التعليم إلى مكان الأم».