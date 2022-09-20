6 نصائح لتخزين الأرز الشعير دون تلف.. «خليك ناصح»

محصول الأرز الشعير من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي يجب على كل مستهلك قبل تخزين محصول الأرز التعرف على طرق التخزين المحصول سواء كان بغرض البيع أو تخزينه للاستهلاك المنزلي للأسرة، وهو الأمر الذي سوف يقدمه «الوطن» للقارئ لنتعرف على تلك الطرق المهمة قبل تخزين الأرز الشعير.

إنتاجية عالية للأرز الشعير

ومن جانبه، كشف الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز، بمحطة بحوث إنتاج الأرز بمحافظة كفر الشيخ، أن موسم الحصاد هذا العام جيد ويصل إنتاج الفدان الواحد لنحو 4 أطنان أرز للحبه العريضة و4 أطنان ونصف للأرز الحبة الرفيعة، وهو أمر جيد من حيث الإنتاج للفدان الواحد.

6 طرق للتخزين الصحيح للأرز الشعير

تحميص الأرز في أشعة الشمس حتي يتم تجفيف جيدا عقب الحصاد لمدة ٥ أيام.

- وضع مادة "فوستوكسين" عبارة عن أقراص توضع فى قطعة قماش لسهولة إزالتها وهى رخيصة الثمن و متوفرة بهدف حفظ الأرز من الحشرات وهي مادة أمنة بعد مرور ٢٤ ساعة من وضعها في فصل الصيف و٤٨ ساعة عقب وضعها في فصل الشتاء.

- تخزين الأرز الشعير في مكان جيد التهوية بعيدا عن الرطوبة العالية.

- وضع قطع خشبية أسفل شكائر "خيش" الأرز للحد من تلفها جراء عوامل الرطوبة وتغيرات المناخ خاصة في فصل الشتاء.

-وضع الأرز الشعير أو الأرز الأبيض في براميل بلاستيك للحفاظ علية من التلف.

_ وضع ملح خشن عند تخزين الأرز الشعير أو الأرز الأبيض للحفاظ علية قبل التخزين.

وأشار إلى أن تخزين الأرز بهذه الطريقة لا يعرضه للتلف ويكون جيد بهدف الحفاظ على المحصول المخزن من الأرز الشعير أو الأرز الأبيض.