تسرب في محطة نووية ألمانية.. وتحرك عاجل من الحكومة

تمر ألمانيا حاليا بأزمة طاقة بعد أيام قليلة من انقطاع الغاز الروسي عنها، فضلا عن حدوث تسريب منذ قليل في محطة نووية في البلاد بعد إعادة تشيغلها بفترة وجيزة، ما دعا الدولة لإغلاقها مرة أخرى.

وقال وزير الاقتصاد في ألمانيا الاتحادية، وفق وكالة «بيلومبيرج»: إن إمدادات الغاز تتوسع تدريجيا، والحكومة تجري محادثات دائمة مع العديد من الدول وكذلك مع دول شبه الجزيرة العربية.. المستشار الألماني أولاف شوتس، سيسافر الأسبوع المقبل إلى الإمارات العربية المتحدة وسيكون بالتأكيد قادر على توقيع بعض عقود الغاز الطبيعي المسال هناك».

زيارة هامة من قبل المستشار الألماني للسعودية

وأعلنت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية، عن زيارة هي الأول من نوعها من قبل المستشار الألماني إلى السعودية السبت المقبل بعد شهر فقط من اتصال هاتفي بين المستشار وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسط رغبة في توطيد العلاقات وزيادة التعاون العسكري والتكنولوجي والطبي والاقتصاد الصديق للبيئة.

شتاء صعب على أوروبا

وتستعد قارة أوروبا، لشتاء سيكون صعب لأنه الأول منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي، عقب دخول روسيا إلى الأراضي الأوكرانية وسط عقوبات متبادلة بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة وروسيا الاتحادية من جهة أخرى، حيث فرض حظر للصادرات الروسية ومنع دخول مواطني روسيا لبعض دول الاتحاد الأرووبي مما دفع روسيا لقطع خط الغاز نورد ستريم 1 الذي يغذي أوروبا التي أصبحت تسابق الزمن للحصول على مصدر بديل قبل بداية الشتاء بعد شهور قلية.