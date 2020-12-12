دشنته وزارة العدل.. تعرف على خدمات أول شهر عقاري متنقل

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق أول شهر عقاري متنقل، كخدمة جديدة للمواطنين، في ظل زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث لجأت مؤسسات الدولة في الشهور القليلة الماضية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية في جميع الهيئات الحكومية، ليتمّ إجراء الخدمات عن بعد، دون الحاجة إلى التزاحم والتدافع، والذي بدوره يعمل على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونظرًا لأهمية الشهر العقاري بالنسبة للمواطنين، لما يقدمه لهم من خدمات التوثيق التي لا غنى عنها في إجراء خدمات أخرى، حرصت وزارة العدل على افتعال خدمة جديدة وهي الشهر العقاري المتنقل، والذي يجوب الشوارع بحثًا عن المواطنين الراغبين في إجراء خدمات التوثيق بالشهر العقاري، بعد أن تم تجهيز سيارة متنقلة، تحتوي على عدد من موظفي الشهر العقاري، تذهب إلى المواطنين الراغبين في التوثيق عند طلبها.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل مشروع الشهر العقاري المتنقل، والخدمات التي يقدمها الشهر العقاري، كالتالي:

الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري المتنقل

1- خدمات الشهر الشخصي.

- بيع رضائي.

- تسجيل حكم صحة ونفاذ وإشهار إرث.

- إنهاء منفعة.

- بيع شقة أو وحدة من وحدات أي عقار.

- إنهاء وقف.

- تسجيل حكم مرسى مزاد.

- تسجيل حكم تثبيت ملكية.

- تسجيل حكم الشفعة.

- تنبيه نزع الملكية.

- إنذار الأخذ بالشفعة "إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة".

- تسجيل قسمة رضائية.

- طلبات التسجيل التي تستند بها ملكية صاحب الشأن إلى وضع اليد.

- قسمة قضائية.

- بيع رضائي لحق الرقابة مع حفظ حق المنفعة.

- إشهار هبة في الشكل الرسمي.

- إشهار تركات شاغرة.

- بيع ضائع تنظيم.

- تسجيل حكم إشهار افلاس.

- عقد إيجارصورة رسمية من المحرر.

2- خدمات التوثيق

- استخراج توكيل رسمي عام شامل "عام + بنوك".

- استخراج توكيل رسمي عام.

- استخراج توكيل رسمي عام في القضايا.

- توكيل رسمي عام في الضرائب.

- توكيل رسمي عام في الرهن العقاري.

- توكيل رسمى عام في صرف المعاش.

- توكيل في الأمور الزوجية.

- توكيل عام مخصص.

- استخراج عقد إيجار رسمي في الشكل الرسمي.

- عمل محضر إيداع رسمي.

- استخراج عقد بيع سيارة.

- توكيل خاص بإدارة سيارة.

- توكيل خاص بيع سيارة.

- توثيق محضر تصالح.

- توثيق شهادة خبرة.

- إثبات تاريخ.

- استخراج شهادة من محضر التصديق.

- استخراج شهادة من دفتر إيصال سداد الرسوم.

- إقرار بالشهادة.

- طلب إطلاع.

- التأشير على السجلات التجارية.

- استخراج توكيل رسمى عام بالصفة من سجل تجارى.

- توكيل رسمي عام بالصفة من توكيل رسمي عام.

- توكيل خاص بالصفة من توكيل رسمي عام.