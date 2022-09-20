«مطرب المترو»: شبهوا صوتي بوائل جسار.. وتامر حسني وعدني يغني معايا

التقى أحمد حمادة، والمعروف بـ«مطرب المترو» صدفة بالفنان وائل جسار، ليحقق حلمه بلقائه نظرًا لأن البعض يشبهون صوته بصوت الفنان اللبناني، بل أطلق عليه بعضهم لقب «وائل جسار الصغير»، وينتظر تحقيق حلم آخر وهو الغناء مع تامر حسني، مشددًا على أن الأخير وعده بذلك.

وقال أحمد حمادة، في تصريحات لـ«الوطن»: «أهلي كانوا عايزني أكون لاعب كورة قدم، رغم إني وارث الصوت الحلو عن والدي، الذي يتميز بصوت عذب في تلاوة القرآن».

«حمادة»: «بيقولوا عني وائل جسار»

وأضاف أن أصحابه لقبوه بـ«وائل جسار الصغير»، لتشابه نبرة الصوت بينهما أو طريقة الأداء، معلقًا: «هو قدوتي وذلك وسام على صدري أن يكون اسمي مرتبطًا به ولو بقليل من التشابه»، لافتا إلى سعيه الدؤوب لعدة سنوات للوصول إليه.

وكشف مطرب المترو أن شقيقه الأصغر يعاني مرضًا مزمنًا، وهذا الأمر يشكل غصة في حياته متمنيًا له الشفاء، مضيفًا أنه مر بظروف معنوية قاسية،ولذلك قرر أن يسعد نفسه بفعل ما يحب وهو الغناء.

قصة أحمد حمادة مع المترو

أما عن قصة أحمد حمادة مع «المترو» فقال إنه استقل المترو وغنى وسط الركاب بأغنيات أم كلثوم، وعبدالحليم، ووردة وغيرهم من أيقونات الغناء في الزمن الجميل، معقبًا: «ما كنتش قاصد شهرة قد ما كان هدفي إسعاد الناس»، مضيفًا «لقب مطرب المترو أصبح محببا لقلبي خاصة إن الناس اللي حبوني هما اللي سموني بيه».

وأشار إلى أنه نوّع بين أغنيات عمالقة الفن وأغنيات المطربين الموهوبين في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه وجد إقبالًا كبيرًا بين ركاب المترو، معقبًا: «أجتهد قدر استطاعتي وأدرب نفسي باستمرار، فأنا لا أحب أن أكون طي النسيان».

وتابع: «الفيديو الشهير الخاص بأغنية خليني ذكرى، جعلني انتشر في الوطن العربي وخارجه، وممت لجبر الله لقلبي بتواصل عدد من الفنانين معي لدعمي وتشجيعي، مثل: أحمد حلمي، أحمد فلوكس، مصطفى درويش وغيرهم، وكذلك الفنانات المتألقات أصالة ووفاء عامر، لقاء الخميسي».

وأكد: «وعدني بعض المطربين وعلى رأسهم تامر حسني إنه هيغني معايا، وأنا منتظر جبر ربنا وإنه يعوضني عن كل أيام العناء اللي فاتت، وكفاية إني بقيت مشهور ومنتظر الحلم يتحقق قريب».