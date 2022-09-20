الأولوية لبرنامج حديثي الزواج.. اعرف شروط الإسكان الاجتماعي في السويس

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن الشروط التى يجب توافرها فى المتقدم للحصول على وحدة فى مشروع الإسكان الإجتماعي، وكذلك الأولويات فيما يخص كل محافظة ومنها محافظة السويس، حيث تضمنت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع أن الأولوية فى محافظة السويس تكون لبرنامج الزواج الحديث.

الأولوية لبرنامج الزواج الحديث للمتقدمين للحصول على وحدة سكنية بمدينة عتاقة

وتضمنت كراسة الشروط الخاصة بمشروع الإسكان الإجتماعى ، الصادرة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فيما يخص المتقدمين على مدينة عتاقـة بمحافظة السويس فقط، لكون الأولوية في التخصيص للعملاء الحاجزين في مشروع (برنامج حديثي الـزواج السابق تقدمهـم بمحافظة السويس اوفقا للبيانات الواردة من محافظة السويس) بشرط عدم سبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالمدينة، على أن يقوم العملاء الراغبين في التقدم بالإعـلان باسترداد مبالغ مقدمات جدية الحجز السابق سدادها من خلال المحافظة بمشروع حديثي الزواج ،ثم يقوموا بسداد كل مـن مـقـدم جدية الحجز والمصاريف الإداريـة الوارد ببالهـم فـي البند الخامس (أسلوب السداد).

يلتزم المتقدم أن يستعمل الوحدة للسكن لمدة 7 سنوات

وتضمنت الشروط كذلك بأن يلتـزم مـن ينتفـع بوحـدة سـكنية مـن وحـدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن لـه ولأسرته علـى نحـو منتظم ودائم لمدة 7 سـنوات لـكـل مـن منخفضـي الدخـل، ومتوسطي الدخل، ويحظـر عليـه التصرف فيهـا أو التعامـل عليها بأي نـوع مـن أنـواع التصرفات أو التعاملات قبـل مـرور ۷ سـنوات لمنخفضي الدخل ولمتوسـطي الدخـل مـن تاريـخ الإستلام أو الحصـول علـى موافقـة مجلـس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعاقـب كل مـن يخالف ذلـك بالحبس مدة لا تقـل عـن سـنة. وبغرامـة لا تقـل عـن عـشـرين الـف جليـه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مـع الحـكـم بـرد الوحـدة السكنية الملتفـع بـهـا والدعـم المملـوح (المباشر وغيـر المباشر) وتكلفتـه دفعة واحدة إلـى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان ،الإجتماعي ودعـم التمويل العقـاري رقـم ٩٣ لسـله ٢٠١٨ وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن. • الحد الأقصى للمدة الزمنيـة لاستلام الوحدات السكنية(٦ اشهر) مـن تاريـخ استلام خطاب التسليم مـن جهـة التمويل، وإعطـاء مهلة إضافيـة قدرهـا (6 أشهر) لسحب الوحـدة هـي حالـة عـدم استلامها.

الإقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة

كذلك تضمنت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع ، بجانب الاولوية لبرنامج الزواج الحديث ، بأن يقـر المتقـدم بصحـة البيانات والمستندات المقدمـة مـنـه عنـد الحجـز وفـي حالـة المخالفـة يكون مسئولاً جنائياً ومدنيـاً، ويحـق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون انذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقـه مـع تطبيق أحكام قانـون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم ۹۳ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته.