موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي في 28 منطقة.. الأسعار تبدأ من 194 ألف جنيه

منذ إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي، طرح عدد من الوحدات لمتوسطي الدخل، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بخصوص توفير سكن لكل مواطن مصري، زادت عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي.

وفيما يلي، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للمواطنين، موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي، والمناطق المطروحة بها:

موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يبدأ حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة 25 سبتمبر 2022، ويستمر حتى 1 أكتوبر 2022، ولباقي المواطنين يبدأ الحجز من 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 من الشهر نفسه.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي

وبحسب صندوق الإسكان فأن وحدات المطروحة لمحدودي الدخل في 28 منطقة، وهي: «الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة»، بالإضافة إلى وحدات سكنية بـ شقق الإسكان الاجتماعي تسلم خلال 18 شهرًا بمدن أكتوبر الجديدة «غرب المطار»، «جرزا القطوري- العياط»، ودمنهور.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

ووفق المعلن فأن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح بين 194 و310 آلاف جنيه، ومقدم جدية الحجز بين 15 و22 ألف جنيه.

خطوات سداد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي

تتباين طرق سداد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي وفق صندوق الإسكان، وجاءت كالآتي: دفع مقدم 10% لوحدت محدودي الإسكان الاجتماعي، و15% لمتوسط الدخل، والتسديد يكون بتسهيلات تستمر حتى 30 عاما، بفائدة 3% سنويًا متناقصة.