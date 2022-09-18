خطوات التقديم على شقق وزارة الإسكان 2022.. الحجز يبدأ 25 سبتمبر

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، داخل عددٍ من المحافظات، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة التقديم على شقق وزارة الإسكان 2022.

شقق وزارة الإسكان 2022

وحددت وزارة الإسكان والمرافق، في بيان لها، مواعيد حجز شقق وزارة الإسكان 2022، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، على أن تبدأ يوم 25 سبتمر الجاري للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى 1 أكتوبر، ومن ثم تبدأ يوم 2 أكتوبر لجميع المواطنين، وتستمر حتى 27 أكتوبر المقبل.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات التقديم على شقق وزارة الإسكان 2022، وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات التقديم على شقق وزارة الإسكان 2022

1- تبدأ خطوات التقديم على شقق وزارة الإسكان 2022، بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط، فور طرحها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- الاطلاع جيدًا على كل الشروط المنصوص عليها في كراسة الشراء.

3- القيام بسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، مع ضرورة الحصول على إيصال االسداد؛ لأنّه من الأوراق المطلوبة للحجز.

4- تأتي بعد ذلك مرحلة التقديم على شقق وزارة الإسكان 2022 إلكترونيًا، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.

5- ومن ثم تسجيل الدخول، من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للفرد المتقدم للحجز، وتحديد كلمة مرور خاصة به.

6- إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

7- إرفاق الأوراق المطلوبة للحجز، والتي تتضمن: «استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، إيصال سداد مقدم جدية الحجز، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، إيصال مرافق، شهادة إثبات دخل أو مفردات مرتب).

8- وأخيرًا الضغط على تسجيل، ومن ثم يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، باستخدام كلمة المرور والرقم القومي.