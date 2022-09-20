أهم المؤتمرات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في تاريخها.. آخرها «المناخ»

مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء أصبحت المدينة الأولى محليا وعالميا في مجال السياحة والمؤتمرات، المدينة بدأت التنمية الحقيقية في تسعينيات القرن الماضي، حيث جرى إنشاء مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية وأصبحت المدينة تستضيف أقوى وأهم المؤتمرات العالمية والمحلية على مستوى العالم والشرق الأوسط.

«الوطن» ترصد أهم المؤتمرات التي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ على مدار تاريخها.

１- مؤتمر صانعي السلام في 14 مارس عام 1996 بحضور رؤساء وزعماء العالم.

２- اتفاقية واي ريفر 2، وهي مفاوضات تمت في سبتمبر 1999 بين مصر، فلسطين، إسرائيل.

３- مؤتمر القمة العربية 2003.

４- قمة شرم الشيخ 2005.

５- معرض أفيكس الدولي للطيران 2006.

６- المؤتمر العالمي الثاني لتكنولوجيا البريد "بوستك 2008".

７- منتدى دافوس 2008.

８- قمة عدم الانحياز شرم الشيخ 2009.

９- معرض أفيكس الدولي للطيران 2010.

１０- مؤتمر القمة الأفريقى 2010.

１１- مؤتمر عدم الانحياز مايو 2012.

１２- المؤتمر العربي الثاني للحدّ من مخاطر الكوارث بشرم الشيخ 2014.

１３- دعم وتنمية الاقتصاد المصري 2015.

１４- انطلاق المؤتمر الأول للشباب 2016.

１５- مؤتمر أفريقيا 2017.

１６- انطلاق منتدي شباب العالم في نسخته الأولي 2017.

１７- مؤتمر الشمول المالي سبتمبر 2017.

１８- مؤتمر التنوع البيولوجى نوفمبر 2018.

１９- للمرة الثانية انطلاق منتدي شباب نوفمبر 2018.

２０- المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019.

２１- النسخة الثالثة منتدي شباب العالم ديسمبر 2019.

２２- المؤتمر الثانوي الثالث للتأمين سبتمبر 2021.

２３- مؤتمر مكافحة الفساد ديسمبر 2021.

２４- انطلاق الملتقي المصرفي الاول للأمن السيبراني اكتوبر 2021.

２５- الحوار الوطني للتغيرات المناخية مارس 2022.

２６- الدورة الـ47 الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022.