«السياحة»: مطاعم شرم الشيخ جاهزة لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن كافة المنشآت والمطاعم السياحية الموجودة بمدينة شرم الشيخ وعددها نحو 23 منشأة، قاربت على الانتهاء من إجراءات الحصول على شهادة النجمة الخضراء الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن تلك المطاعم بدأت فى تطبيق كافة المعايير البيئية المطلوبة واستخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن جميع المنشآت السياحية بالمدينة مستعدة لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأضاف «حسن» لـ«الوطن»، أن بدء العام الدراسي بالعديد من الدول العربية أواخر الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري، تسبب فى تراجع نسب الإقبال على تناول الوجبات بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر سبتمبر 2022، وذلك بعد عودة السياح العرب إلى بلادهم، موضحًا أن قرب بدء العام الدراسي بمصر أثر بالسلب أيضًا على معدلات إقبال المواطنين المصريين على التوجه للمطاعم السياحية حاليًا، لافتًا إلى أن نسب إشغال المطاعم السياحية ستبدأ في الارتفاع مجددًا وبشكل تدريجي بداية من شهر نوفمبر المقبل.

غرفة المنشآت تطالب بتعديل مواعيد عمل المطاعم

وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليًا الطلب الذي تقدمت به غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والخاص بتعديل مواعيد الإغلاق للمحال والمطاعم السياحية وصالات الديسكو ومسارح المنوعات، والسماح لها بمد مواعيد العمل عن المواعيد المعمول بها حاليًا.

البدء بالعمل وفقا للتوقيت الشتوي

ولفت إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية، ستبدأ في العمل وفقًا لمواقيت الشتاء بداية من يوم الجمعة 30 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن مواعيد عمل المنشآت السياحية وفقًا للتوقيت الشتوي، تبدأ في الخامسة فجرًا وحتى الساعة 12 من صباح اليوم التالي، مع السماح بالتمديد لساعة إضافية بأيام الإجازات الرسمية للدولة، ويومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأشار إلى أن مواعيد عمل مسارح المنوعات «الملاهى الليلية» خلال الشتاء، ستكون من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم التالي، فيما ستكون مواعيد عمل الديسكوهات من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 من صباح اليوم التالى.