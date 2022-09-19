شكري يؤكد استعداد مصر للتنسيق مع مالطا بشأن القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع كل من أنيكين هويتفيلد وزيرة خارجية النرويج، وأيان بورج وزير الشئون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء مع وزيرة الخارجية النرويجية تركز على متابعة مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، حيث رحب الوزير شكري بالزخم الحالي في التوجه الاستثماري للشركات النرويجية في مصر، بمجالات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والصناعات الكيماوية، والتطلع نحو التوسع في هذه الاستثمارات لتشمل قطاعات واعدة، مثل الصناعات الغذائية والزراعية وتسييل الغاز الطبيعي والشحن البحري وغيرها.

يأتي ذلك في مستهل زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول الأفريقية

أضاف أن اللقاء تناول أيضا التعاون الثلاثي القائم بين الصندوق السيادي المصري والصندوق السيادي النرويجي، لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى الدعم النرويجي للمشروعات والبرامج التنموية في مصر.

وفيما يتعلق بلقاء وزير خارجية مالطا، أوضح السفير أبو زيد أن الوزيرين رحبا بالتقدم المحرز في تكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على كافة الأصعدة، والدفع قدما بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث رحب شكري بالتوقيع على الاتفاق التأسيسي للشبكة التعاونية المتوسطية لصناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ،وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وصندوق BpiFrance الفرنسي في مارس الماضي.

هذا، وقد هنأ وزير الخارجية نظيره المالطي بقرب عضوية بلاده في مجلس الأمن، مؤكدا استعداد مصر الكامل للتنسيق مع مالطا بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن لقاءات وزير الخارجية مع الوزيرين النرويجي والمالطي تناولت العديد من الملفات الإقليمية والدولية، حيث حظى الملف الليبي وملف الهجرة غير الشرعية و قمة المناخ بقدر كبير من المناقشات مع وزير خارجية مالطا، وكانت فرصة مناسبة لـ سامح شكرى لاستعراض الموقف المصري تجاه الوضع في ليبيا وأهمية إجراء الانتحابات الرئاسية والبرلمانية فى أسرع وقت، فضلاً عن استعراض الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وتناول اللقاء مع وزيرة خارجية النرويج سبل دعم القضية الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة و تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية على العديد من الدول.