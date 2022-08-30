أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء 30 أغسطس في السوق المحلية

ارتفعت معدلات البحث عن أسعار الطماطم اليوم، خلال الساعات الماضية، حيث أنه معروف عن هذا النوع من الخضار تباين سعره من وقت لآخر، كما أنه من الأطعمة التي تدخل في تصنيع الكثير من الوجبات الغذائية المختلفة على مدار اليوم.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن»، أسعار الطماطم اليوم في سوق المحلية، وسوق العبور، فضلا عن أسعار الخضروات، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء، في السطور التالية:

أسعار الطماطم اليوم.. تتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه

وفي سوق العبور تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، للقفص، بينما تباين سعر الطماطم في سليمان جوهر بمنطقة الدقي ليتراوح ما بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وفي سلاسل المحلات التجارية الكبرى تباينت أسعار الطماطم اليوم، حيث بلغ سعر الكيلو البلدي ما بين 9 جنيهات إلى 25 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة.

وارتفع سعر الطماطم الأورجانيك ليبدأ سعر الكيلو جرام منها من 15 جنيهًا وحتى 45 جنيها، أما الشيري طماطم فقد تراوح سعر 250 جرام منها ما بين 12 إلى 35 جنيهًا حسب التغليف والشركة المنتجة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي سوق العبور استقرت معظم أسعار الخضروات، بدون أي تغير يذكر، لتسجي الأنواع المختلفة للكيلو الواحد كالآتي:

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي والأبيض مابين بين 1.5 حتى 3 جنيهات، والرومي ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، بينما سجل سعر كيلو البطاطس بين 3 و5.5 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات، في حين تراوح سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه، والجزر بدون عروش من 3 إلى 5.5 جنيه، الفاصوليا من 15 إلى 20 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البامية بين 15 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، بينما سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه، والرومي البلدي ما بين 2 إلى 3.5 جنيه، والرومي الصوب ما بين 2إلى 4 جنيهات، والألوان ما بين 4 إلى 9 جنيهات، الخيار البلدي من 3 إلى 6 جنيهات، والصوب ما بين 4 إلى 7 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو القلقاس بين 4 و7 جنيهات.