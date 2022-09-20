رئيس «علمية المهندسين»: هدفنا المساهمة في دراسة خطط التنمية والمشروعات

قال المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، إنّ هيئة مكتب النقابة ومجلسها الأعلى، يساندان بكل قوة أنشطة جميع اللجان النقابية، موضحا أنّ «المهندسين» تضم حاليًا أكثر من 30 لجنة نوعية، وهيئة مكتب النقابة تمد لها جميعًا يد العون وتدعم أنشطتها، وستلبي جميع طلباتها وتساند ما تطرحه كل لجنة من رؤى وأفكار ومبادرات وتوصيات، للمشاركة في خطط التنمية.

صبري: ننتظر مشاركة واسعة من اللجان النقابية في الفعاليات المحلية

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، أوضح صبري خلال مشاركته الاجتماع الأول للجنة العلمية، مساء أمس، أنّ جميع اللجان النقابية تضم قامات هندسية وعلمية كبيرة، وتنتظر النقابة منها المشاركة الواسعة في جميع الفعاليات المحلية، والمساهمة الفعالة في تطوير جميع مناحي العمل الهندسي والعلمي، والتنموي.

وأشاد الأمين العام المساعد للنقابة، بتشكيل اللجنة العلمية، مشيرًا إلى أنّها تضم قامات علمية وهندسية كبيرة، كما أنّها إحدى أهم اللجان النوعية بالنقابة.

وذكر بيان النقابة، أنّ اللجنة العلمية بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور مهندس أحمد البدوي، عقدت أول اجتماعاتها بمقر النقابة العامة، بحضور الدكتور محمود محمد أبوزيد، والدكتور محمد الفحام وكيلي اللجنة، والدكتور تامر الكوراني، مقرر اللجنة، والدكتور ريهام عادل محمد، مقرر مساعد اللجنة.

اللجنة العلمية تهدف للارتقاء بالمستوى المهني للمهندسين

وأكد الدكتور أحمد البدوي، أنّ اللجنة ستتعاون مع اللجان النقابية، خاصة وأنّ مجالات عملها تتماس مع كثير من اللجان النقابية، وتابع: «طبقًا لقانون النقابة، فإنّ مجالات عمل اللجنة العلمية تشمل الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، ودراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج، من خلال دراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه، والتعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية».

من جانبه، أكد الدكتور محمود أبوزيد، أنّ اللجنة بما تضمه من قامات علمية كبيرة قادرة على تحقيق طفرة كبيرة في مجال عملها خلال الفترة المقبلة، وهو ما وافقه فيه الدكتور محمد الفحام، مؤكدًا سعادته بأن يكون أحد أعضاء اللجنة العلمية بالنقابة.

وتابع الدكتور تامر الكوراني، أنّ اللجنة ستسعى بكل ما تملكه للارتقاء بمستوى خريجي الهندسة والتطوير المستمر في المستوى المهني والعلمي لمهندسي مصر، مؤكدًا أنّ اللجنة بما تملكه من خبرات علمية وهندسية قادرة على وضع حلول لكل مشكلات المهنة والمجتمع الهندسي.

وأشارت الدكتورة ريهام عادل محمد، إلى أنّ اللجنة ستسعى لتكون عند حسن ظن المهندسين، ودعت إلى دراسة المجالات الهندسية الجديدة التي يحتاجها السوق المصري وبينها «زيوت السيارات» و«النانو ماتيريال».

وشهد الاجتماع الأول، استعراض ما جهود اللجنة بتشكيلها السابق، كما شهد مناقشات مبدئية بشأن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وجرى طرح عدة مقترحات بتنظيم مؤتمرات لمناقشة عدد من القضايا، على رأسها كيفية زيادة الإنتاجية الصناعية، وتطوير صناعة الغزل والنسيج.