وزير التنمية المحلية يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقر الوزارة.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في دعم جهود الدولة والوزارات والجهات المختلفة عبر فروعها المختلفة بما يخدم عملية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

مجالات التنمية بالمحافظات

كما أشاد وزير التنمية المحلية بمستوي التعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية خلال الفترة الماضية في بعض الملفات ومجالات عمل الوزارة، وشهد اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في مجالات التنمية بالمحافظات.

تعاون بين الأكاديمية والوزارة

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار تطلعه إلى استمرار التعاون القائم بين الأكاديمية والوزارة، بما يساهم في تنفيذ الخطط والأهداف والمبادرات التي تسعى وزارة التنمية المحلية لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.