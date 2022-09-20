حسام النحاس: مبادرة «أخلاقنا الجميلة» لـ«المتحدة» توقيتها بالغ الأهمية والخطورة

قال الدكتور حسام النحاس مدرس الإعلام بجامعة بنها، إنَّ مبادرة «أخلاقنا الجميلة» أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاقًا من إدراكها لدورها المجتمعي المهم، وتأتي ضمن سلسلة المبادرات التي دشنتها الشركة في مختلف المجالات الإعلامية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية.

المبادرة توقيتها بالغ الحساسية والخطورة

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ المبادرة تأتي في توقيت بالغ الحساسية والخطورة، حيث حروب الجيلين الرابع والخامس والتأثيرات السلبية لمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات سيئة السمعة، التي تحرض على العنف والتنمر وكراهية الآخر والخوض في الحياة الخاصة والبعد عن الأخلاق والأعراف والتقاليد الأصيلة للشعوب بغرض فرض ثقافات بعينها بشكل ممنهج وممول.

وأشار الخبير الإعلامي إلى التأثيرات السلبية للمحتوى الدرامي والسينمائي المقدم، سواء مشاهد العنف والبلطجة والإدمان التي تقديم نماذج وصورة نمطية سيئة وسلبية للأسرة المصرية ولرجل الدين وللمرأة والمجتمع بشكل عام، بما ينعكس بالسلب على سلوك الشارع المصري الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الجرائم الغريبة على مجتمعنا المصري.

المبادرة تدق ناقوس الخطر

وأوضح «النحاس» أن المبادرة تدق ناقوس الخطر، إذ تطلق المتحدة للخدمات الإعلامية تلك الحملة على عدة مراحل وتستهدف تأكّيد الأخلاق ومنظومة القيم الإنسانية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة التي تربينا عليها وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من قبول الآخر واحترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف وحسن الخلق ومساعدة الآخرين وذلك عبر وسائل ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.