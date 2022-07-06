طارق الشناوي عن «منتدى المتحدة للإبداع»: مبادرة رائعة ولها دور مهم

أشاد الناقد طارق الشناوي بالإعلان عن قرب موعد انطلاق «منتدى المتحدة للإبداع»، تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: «سعيد جدًا بهذه الفكرة، وأتمنى لها النجاح».

وقال طارق الشناوي لـ«الوطن»، إنّ وجود جهة قوية وكبيرة على رأس «منتدى المتحدة للإبداع»، مثل «المتحدة للخدمات الإعلامية»، وأن تلعب دورًا هامًا في اكتشاف المواهب، يُعد أمرًا ضروريًا للغاية، موضحًا أنّ «مسألة الاكتشاف مختلفة تمامًا عن تقديم المواهب، والأولى لها بالغ الأثر الإيجابي».

قصور الثقافة كانت تكتشف المواهب في فترة الستينيات

وأشار طارق الشناوي، إلى «كشاف المواهب» قديمًا، حيث كان يجوب صُناعها كل ربوع مصر، بشأن اكتشاف المواهب سواء في مجال كرة القدم أو التمثيل، وكذلك قصور الثقافة في ذروة انتشارها خلال فترة الستينيات تقريبًا كانت تلعب هذا الدور أيضًا، حتى صار يتراجع هذا الأمر تباعًا مع مرور الوقت.

وأضاف طارق الشناوي، «إحنا محتاجين نكتشف المواهب فعلًا وفي مختلف المجالات سواء الفن أو التمثيل أو الغناء وغيرها، خصوصًا أنّ مصر مليئة بالموهوبين، لذلك أتمنى للمبادرة التي تقوم بها الشركة المتحدة النجاح الكبير».

تفاصيل انطلاق منتدى المتحدة للإعلام

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد قررت انعقاد «منتدى المتحدة للإبداع» قبل نهاية العام الجاري، وأن الأعمال التجهيزية للمنتدى بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج «الدوم» وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين من كافة محافظات مصر.

ومن المقرر أن يشكل منتدى المتحدة للإبداع قوة دفع كبرى لحركة الابداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها فإن الابداع كان وما زال هو مكون رئيسي ورافد أساسي من مكونات وروافد الشخصية المصرية.