نائب رئيس جامعة الأزهر يوجه بالاهتمام بمادة «قاعة البحث» لحل قضايا المجتمع

أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في جميع لقاءاته على استثمار طاقات الشباب، بوصفهم بأنهم رجال الغد وقادة المستقبل.

ملتقى الكوادر الطلابية الثالث بجامعة الأزهر

وطالب نائب رئيس الجامعة خلال كلمته في افتتاح ملتقى الكوادر الطلابية الثالث بجامعة الأزهر برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ عمداء كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم باستثمار طاقات الشباب وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.

وطالبهم بالاهتمام بمادة «قاعة البحث» من خلال توجيه الطلاب في مختلف الكليات بدراسة التحديات المجتمعية بكل محافظة، والتوجيه نحو إيجاد الحلول العملية لهذه التحديات المجتمعية؛ إذ يسهم الشباب في بناء الوطن والارتقاء به في جميع المجالات.

الأنشطة طلابية

أوضح أن هذه الدعوة لطلاب وطالبات جامعة الأزهر في مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، تأتي بسبب وجودها في كل شبر على أرض الوطن الحبيب مصر.

وأضاف أن ما يقوم به الآن من أنشطة طلابية يعد استكمالًا لجهود الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ المصري، والذي بدأ هذه الأنشطة الطلابية منذ عدة أعوام.