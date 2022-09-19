جامعة الأزهر: ملتقى الكوادر الطلابية يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالشباب

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن انعقاد ملتقى الكوادر الطلابية الثالث بجامعة الأزهر، اليوم، بحضور هذه الكوكبة، يعكس في المقام الأول حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب كونهم ثروة هذا الوطن الحبيب مصر في الجمهورية الجديدة.

ونقل رئيس الجامعة لجميع الحضور والمشاركين في افتتاح الملتقى تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتحيات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وتمنياتهم للمشاركين في الملتقى بالتوفيق والنجاح.

أوضح رئيس الجامعة أن الشباب قوة هذا الوطن وسواعد القيادة السياسية وبهم ينهض الوطن ويتقدم.

فريق طلاب من أجل مصر

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أنه إذا أردنا الخير لهذه الأمة علينا أن نجتهد ليكون الشباب أفضل منا، موضحا أن شعار الملتقى الذي أطلقه فريق طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر والذي يحمل عنوان «بالإيمان والعلم والعمل نبني الوطن» يؤكد أهمية الاجتهاد في سبيل أن يكون الشباب أفضل منا في جميع المجالات العلمية من خلال العلم والعمل معا.

إشادة بالطالبة «هاجر»

وقدم رئيس الجامعة التحية والتقدير للنماذج المتميزة من أبناء الجامعة في مختلف الكليات على ماقدموه من أنشطة على هامش الملتقى الثالث للكوادر الطلابية، وقدم تحية خاصة للطالبة هاجر ابنة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، على عرضها الشيق والذي يعكس وعي طلاب وطالبات جامعة الأزهر، وأشاد بتميزها في ممارسة رياضة الكاراتيه وحصولها على مركز متقدم.

جاء ذلك بحضور، نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، إضافة إلى حضور الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عمرو مصطفى، المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور وائل الطناحي، الأمين العام للمجلس الوطني للشباب، والدكتورة دليلة مختار، رئيس المجلس الوطني للشباب، والأستاذة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.