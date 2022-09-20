تقديم الأوراق خلال 10 أيام من القبول.. شروط تسكين المدن الجامعية بأسيوط

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية في جامعة أسيوط عن الأوراق المطلوبة للمقبولين في المدن الجامعية سواء المستجدين أو القدامى، الذين وصلهم رد من موقع التسكين بقبولهم في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ وصول رسالة القبول، وتستعرض «الوطن» خلال هذا الموضوع الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسكين.

الأوراق المطلوبة في تسكين الطلاب المستجدين

وأوضحت الإدارة العامة للمدن الجامعية مجموعة الأوراق المطلوبة لتسكين الطلاب الجدد من الجنسين وهي كالتالي:

1) طباعة استمارة القبول من الموقع بمجرد القبول.

2) عدد 4 صور شخصية.

3) صورة البطاقة الشخصية.

4) صورة بطاقة ولي الأمر.

5) بطاقة الترشيح للكلية.

6) صورة شهادة الثانوية العامة.

7) ايصال مرافق كهرباء أو مياه حديث موضح فيه عنوان السكن.

وشددت الإدارة العامة للمدن الجامعية على ضرورة أن يقدم الطالب يجب الأوراق المطلوبة في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ قبوله، لافتة إلى أنّه بعد هذه المدة يسقط حق الطلاب في القبول.

الأوراق المطلوبة في تسكين الطلاب القدامى

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لتسكين الطلاب القدامى تكون كالتالي:

1) طباعة استمارة القبول من على موقع الكلية وختمها من الكلية التابع لها.

2) عدد 4 صور شخصية.

3) صورة البطاقة الشخصية.

4) صورة بطاقة ولي الأمر.

5) ايصال مرافق سواء كهرباء ومياه حديث به عنوان السكن.

ويجب على الطالب المقبول التقدم للمدينة بالأوراق المطلوبة في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ قبوله وبعد هذه المدة يسقط حقه في القبول.