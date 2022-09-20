أرملة الإبراشي لـ«الوطن»: مرافعة الدفاع تحمل مفاجآت.. وأثق في قضاة مصر

قالت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إنَّ مرافعة المستشار جميل سعيد أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في «الكيلو 10 ونص» تحمل مفاجآت عدة ستغير مسار القضية، مؤكّدة ثقتها في قضاة مصر ثقة كاملة، معربة عن سعادتها بقرار النيابة العامة بقبول الطعن وإحالة الطبيب المتسبب في وفاة زوجها إلى الجنايات: «خطوة كبيرة في مسار القضية».

سحر الإبراشي: سعيدة بقرار قبول الطعن وإحالة الطبيب للجنايات

وأوضحت سحر الإبراشي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّها تكن كل الاحترام لأطباء لمصر الشرفاء وجهودهم الكبيرة من أجل هذا الوطن لكن مشكلتها مع طبيب واحد فقط وليس مع أطباء مصر، مبينة أن ابنتها «جيلان» أصرت على حضور جلسة المحاكمة اليوم، كما شاركت في تقديم الطعن لإعادة التحقيقات مرة أخرى، موضحة أنَّ ابنتها تمر بأزمة نفسية كبيرة بعد تجربة مرض والدها لمدة عام ووفاته بسبب الخطأ الطبي.

أرملة الإبراشي: كل الاحترام لأطباء مصر الشرفاء.. أزمتي مع طبيب واحد فقط

وفتح النائب العام المستشار حمادة الصاوي تحقيقًا عاجلًا في منتصف شهر يناير الماضي، في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد تقدم زوجته بعريضة إلى النيابة العامة تتهم فيها الطبيب المعالج لزوجها بالتسبب في وفاته لإعطائه أقراصًا غير متداولة في علاج فيروس كورونا.