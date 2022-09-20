طرح فيلم «أشباح أوروبا» غدا بدور العرض بعد عدة تأجيلات

قررت الشركة المنتجة لفيلم «أشباح أوروبا» طرح العمل السينمائي غداً الأربعاء بدور العرض، بعدما تم تأجيله منذ شهر مايو الماضي.

وبالرغم من ذلك عُرض الفيلم في عدد من دول الخليج من بينها المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين بالإضافة إلى عمان.

أبطال «أشباح أوروبا»

فيلم «أشباح أوروبا»، من الأفلام التي ينتظرها الجمهور عرضها خلال الفترة الحالية، وهو من بطولة هيفاء وهبي، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، أروى جودة، مصطفى خاطر وعباس أبو الحسن.

ويدخل فيلم أشباح أوروبا في المنافسة بين الأفلام الأخرى، حيث ينافس أفلام: تسليم أهالي، كيرة والجن، الدعوة عامة، بحبك، وعدد آخر من الأفلام المعروضة في دور السينما.

معلومات عن «أشباح أوروبا»

وعلى الرغم من انتهاء تصوير الفيلم منذ 3 سنوات، ولكن تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب أكثر من سبب منها، المشاكل التي تفاقمت بين هيفاء ومدير أعمالها السابق.

أحداث «أشباح أوروبا»

وفي إطار تشويقي كوميدي، تدور أحداث الفيلم، حيث تنجب زوجة ستة توائم، ما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.