بعد خروجه من موسم العيد.. عرض فيلم «أشباح أوروبا» في السعودية

بدأت دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية عرض فيلم «أشباح أوروبا» للمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، اليوم، وذلك بعد تأجيل عرضه في السينمات المصرية وسحبه من موسم أفلام عيد الفطر 2022، قبل ساعات من بدايته، وذلك وفقا لما كشفت عنه سينما «فوكس» السعودية عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «فيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي وإخراج محمد حماقي، يعرض الآن على شاشاتنا».

ولم تكن السعودية هي الدولة الوحيدة التي بدأت عرض فيلم «أشباح أوروبا»، اليوم، حيث يعرض أيضا في البحرين، تحت تصنيف «PG 15»، أي غير مناسب للمشاهدة لمن هم أقل من 15 عاما، بينما يعرض في الكويت تحت تصنيف عمري «T+13»، أما في قطر يعرض الفيلم تحت تصنيف «18+»، كما يعرض أيضا في عمان والإمارات.

البرومو الدعائي لفيلم «أشباح أوروبا»

الأزمة بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري وراء تأجيل عرض «أشباح أوروبا»

وبشكل مفاجئ خرج فيلم «أشباح أوروبا» من أفلام موسم عيد الفطر، أمس، بعد ما أعلن عدد من أبطاله عرضه في صالات السينما في موسم عيد الفطر، وأكد صفوت الهلباوي مدير التوزيع بشركة «دولار فيلم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفيلم تأجل عرضه مرة أخرى.

ومن جانبه، كشف ياسر قنطوش محامي الفنانة هيفاء وهبي، في لقاء مع برنامج «ET بالعربي» أن الدعوى القضائية بين بطلة الفيلم هيفاء وهبي والمنتج محمد وزيري وراء منع عرض الفيلم.

وكان انتهى فريق عمل الفيلم من تصويره عام 2019، وتأجل عرضه أكثر من مرة خلال العامين الماضيين بسبب الخلافات والدعوى القضائية بين بطلة الفيلم ومنتجه، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي، وباسم سمرة، ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن.