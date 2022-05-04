موزع سينمائي: خروج «أشباح أوروبا» من موسم عيد الفطر في صالحه

تأجل عرض فيلم «أشباح أوروبا» للمخرج محمد حماقي، قبل ساعات من طرحه في دور العرض السينمائي، ضمن أفلام موسم عيد الفطر، وبالرغم من ذلك عُرض الفيلم في عدد من دول الخليج من بينها المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين بالإضافة إلى عمان، ولكن يظل موعد عرض الفيلم في مصر غير واضح حتى الآن.

أوضح الموزع السينمائي صفوت الهلباوي إن خروج فيلم «أشباح أوروبا» من الموسم السينمائي، يصب في مصلحته، قائلا لـ «الوطن»: «المنافسة قوية جدا بين الكوميديا التي يقدمها أحمد حلمي في فيلم (واحد تاني) والأكشن الذي يقدمه أحمد السقا في (العنكبوت)، وأعتقد أن خروج الفيلم من موسم عيد الفطر، جاء في صالح الفيلم لأن المنافسة قوية هذا الموسم».

مصدر: الخلافات بين هيفاء وهبي ومحمد الوزيري وراء تأجيل عرض «أشباح أوروبا»

وكشف مصدر لـ «الوطن»، أن سبب تأجيل الفيلم، الذي تم الانتهاء من تصويره في 2019 وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة على مدار 3 أعوام، يرجع إلى الخلافات والدعاوى القضائية بين منتج الفيلم محمد وزيري وبطلته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وبخلاف هيفاء وهبي يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم: أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، أروى جودة، مصطفى خاطر وعباس أبو الحسن.

«أشباح أوروبا» يحصد ردود فعل إيجابية بعد عرضه في سينمات الخليج

وعلى الجانب الآخر، حصد فيلم «أشباح أوروبا» ردود فعل إيجابية لدى الجمهور بعد طرحه في عدد من دول الخليج، وقال أحد المشاهدين عبر تدوينة على حسابه بـ «تويتر»، قائلا: «أشباح أوروبا فعلاً فيلم جميل جداً خفيف ولطيف، يعني أتخيل جمال التصوير لو كان تم عرضه قبل 3 سنوات، كيف راح تكون الأصداء حقيقة، شيء جبار وما زالت الصورة محافظة على الجودة العالية».