وصول 13 ألف سائح إلى الغردقة ومرسى علم على متن 86 رحلة طيران

يستعد مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، لاستقبال 13 ألف سائح أوروبي من مختلف الجنسيات، قادمين على متن 86 رحلة طيران منتظم وشارتر من مطارات أوروبا، اليوم الثلاثاء، بحسب جداول التشغيل لرحلات الوصول المعلنة.

استقبال 13 ألف سائحا

وأوضح مصدر ملاحي في تصريحات لـ «الوطن»، أنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، يشير إلى وصول 86 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل نحو 13 ألف سائحًا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، لافتًا إلى أنّ فريق العلاقات العامة في المطارات يكون في استقبال السياح لدى وصولهم بصالات الوصول والاستقبال.

من جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أنّ فنادق الغردقة ومرسى علم، تستعد لاستقبال السائحين الأجانب وسط إجراءات وقائية وأمنية، وتخصيص أتوبيسات سياحية لنقلهم من المطار إلى الفنادق، واستقبالهم بمشروب الضيافة، وسرعة انهاء إجراءات التسكين بالغرف، والعمل على توفير كافة الوسائل الراحة لهم.

تنوع الأسواق السياحية

وقال الخبير السياحي لـ«الوطن» إنّ السياحة الألمانية في مقدمة الأسواق السياحية التي تستقبلها فنادق الغردقة بينما تتصدر السياحة البولندية والتشيكية والإيطالية فنادق مرسي علم، موضحًا تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية، والتي تصل إلى 15 جنسية أجنبية على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وايطاليا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا ولوكسمبرج ورومانيا و سلوفاكيا والنمسا وروسيا ومقدونيا وسويسرا.