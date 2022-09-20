التنمية المحلية: تحويل 2262 أتوبيسا للعمل بالطاقة النظيفة

علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على تدشين وزارة التنمية المحلية، 110 أتوبيسات محلية الصنع تعمل بالكهرباء، ضمن أسطول هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، موضحا أن الهدف من إنتاج هذه الأتوبيسات، هو الاتجاه نحو الممارسات التي تساعد على الحفاظ على البيئة، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف على أرض الواقع بالمحافظات المصرية، إذ يسير الاتجاه إلى استخدام الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، من خلال خطة تستهدف تحول 2262 أتوبيسا للعمل بالطاقة النظيفة.

وأوضح قاسم، أن الوزارة بدأت تنفيذ هذا الاتجاه خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أنه على مستوى هيئة النقل بالإسكندرية تم إدراج حوالي 10 أتوبيسات، ثم 4 أتوبيسات، وليس لها أي انبعاثات حرارية، ما يساهم في خفض انبعاثات الكربون بالمحافظة.

توطين التكنولوجيا بالنقل

أضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «هذا الصباح»، على شاشة «dmc»، أن الدولة المصرية تهدف إلى نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال النقل، من خلال عمل بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي وإحدى الشركات الوطنية العاملة بالمجال، موضحا أن الـ110 أتوبيسات الجديدة سيتم تدشينهم ليبدأوا العمل على أرض مدينة شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ COP27 في شهر نوفمبر، لافتا إلى أن الأتوبيسات ستدخل الخدمة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وسيعاد توزيعهم مرة أخرى.

تحويل 2262 أتوبيسا للعمل بالطاقة النظيفة

أشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الـ110 أتوبيسات، من المقرر أن يصلوا إلى 300 أتوبيس تقريبا، إذ تجهز الوزارة في ضوء البروتوكول المشار إليه، 330 مليون و500 ألف جنيه لهذه الأتوبيسات الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وهي أكثر من نصف التكلفة، منوها إلى أن هيئة النقل ستتكفل بباقي التكلفة، وتباعا سيتم تعميق التجربة بباقي المحافظات، مؤكدا أنه من المستهدف تعديل أتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل هذا العدد إلى 2262 أتوبيسا.