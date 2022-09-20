الأمم المتحدة تدعو قادة العالم لإنقاذ الكوكب: المهمة هائلة والخطر كبير

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، رسالة مهمة إلى قادة العالم، طالبهم فيها بإنقاذ الكوكب والتعامل مع جائحة كورونا المستمرة، قائلا: «العالم في خطر كبيرة، والمهمة التي تنتظركم هائلة، عليكم تسوية النزاعات ومعالجة قضايا المناخ وتفاقم الفقر وعدم المساواة، والانقسامات بين القوى الكبرى، خاصة منذ الحرب الروسية الأوكرانية».

وتحدّث جوتيريش، قبل الخطاب المقرر أن يلقيه اليوم، خلال افتتاح الاجتماع العالمي السنوي رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تراجع فرص الحصول على التمويل للبلدان النامية، خاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق المرأة.

دوجاريك: كلمة «جوتيريش» تتطرق إلى الانقسامات الجيوسياسية في العالم

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أنّ كلمة جوتيريش ستكون تقريرا عقلانيا وموضوعيا يركز على الحلول، في عالم تعرضه الانقسامات الجيوسياسية للخطر، مؤكدا أنّه لن يكون هناك تزيين للكلمات في تصريحاته، لكنه سيوضح الأسباب التي تحدونا للأمل.

ويجتمع رؤساء الدول والحكومات وممثلون وطنيون رفيعو المستوى آخرون، بمناسبة الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعقد في الفترة بين 19 و26 سبتمبر 2022، ومن المقرر أن يقدم ممثلو الدول مواضيعهم ذات الأولوية والتبادل بشأن القضايا العالمية الكبرى، على غرار الحرب في أوكرانيا، ومكافحة التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والانتفاع بالتعليم، والمساواة بين الجنسين.

أوكرانيا والتغيرات المناخية على رأس مناقشات الأمم المتحدة

وتنظم عدة فعاليات مهمة على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أو في إطارها، وهي المناقشة العامة التي تعقد من الثلاثاء 20 أسبتمبر إلى الإثنين 26 سبتمبر، وتُعقد على هامش الجمعية العامة، مؤتمر القمة الوزاري بشأن المعلومات والديمقراطية، ومؤتمر قمة كرايستشيرش بشأن مكافحة المحتويات الإرهابية والمتطرفة العنيفة على الإنترنت، ومؤتمر القمة الوزاري من أجل المعلومات والديمقراطية، إضافة إلى اجتماع وزاري لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا.