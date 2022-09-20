«الأزهر»: نسعى لقبول جميع الطالبات بالمدن الجامعية

قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة تسعى لقبول جميع الطالبات اللواتي يقدمن طلبات للالتحاق بالمدينة الجامعية لصفوف النقل (الثاني والثالث والرابع)، عدا الطالبات المستجدات في العام الدراسي الجديد.

وأضاف «الشربيني»، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن إعلان نتيجة تنسيق المدن الجامعية لصفوف النقل ستظهر الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن التسكين سيكون من بداية العام الدراسي.

وأكد أن فتح باب التنسيق للمدن الجامعية للطلاب الجدد بعد انتهاء التحويلات بين الكليات المستجدين.

تعديل الترشيح من خلال بوابة مصر الرقمية

وأشار إلأى أنه سيجري فتح باب تعديل الترشيح للطلبة من خلال بوابة مصر الرقمية، وسوف يتاح للطالب كتابة الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقًا للحد الأدنى، ويختار الكلية التي يريدها ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح وسوف يتاح ذلك أيضًا للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الجاري، وسيتم فتح التحويل لمدة 48 ساعة من صباح يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر حتى مساء يوم الجمعة من نفس الشهر.

وأضاف الشربيني خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة أنه سيجري فتح الباب للمستجدين خلال أيام للسكن بالمدن الجامعية.

إضافة درجات التظلمات

من جانبه، قال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني إن جميع الطلاب الذين حصلوا على درجات تظلمات تم إضافتها للمجموع قبل الترشيح وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم الذين حصلوا على درجات بعد إعلان نتيجة التنسيق بأن يتوجهوا إلى وحدة البيانات بالجامعة لتعديل ترشيحهم.