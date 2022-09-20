نتيجة تنسيق جامعة الأزهر.. 94% لكليات الطب و93% للصيدلة و90% للهندسة

أعلنت جامعة الأزهر اليوم، نتيجة تنسيق الأزهر 2022 للمرحلتين الأولى والثانية للناجحين من طلاب الثانوية الأزهرية، وبلغ الحد الأدنى لكليات الطب 616 درجة أي حوالي 94%، وكليات الهندسة 584 أي حوالي 90%.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2022

ووحدت الجامعة في نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2022 تنسيق القبول بكليات القمة العلمية المتناظرة بالقاهرة والأقاليم وبين البنين والبنات، وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إنّ الأمام الأكبر شيخ الأزهر وجه بزيادة إعداد الطلاب بالقطاع الطبي والهندسة وارتفاع الحد الأدنى بكليات أصول الدين، ليصل إلى أكثر من 58%، واللغة العربية لأكثر من 55%، والشريعة والقانون لأكثر من 69%.

وجاءت الحدود الدنيا للقبول ببعض الكليات كالتالي:

بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%.

كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38%.

كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77%.

وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38%.

كليان طب الأسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%.

وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %.

وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85%.

يذكر أن إجمالي عدد الناجحين 93132 طالبًا وتقدم للتنسيق أكثر من 78 ألف طالب.

وأعلن بيان الجامعة أنه يمكن الاطلاع على نتيجة التنسيق كاملة لجميع الكليات على موقع جامعة الأزهر الإلكتروني.

المستندات المطلوبة للالتحاق بجامعة الأزهر

وحددت جامعة الأزهر أوراق الالتحاق بالكليات الأزهرية المختلفة والمستندات الرسمية وفق المعمول به في السنوات الماضية، وهي كما يلي:

1- تقديم ورقة الترشح التي تعلن من خلال رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 فور ظهورها.

2- تقديم 4 صور من شهادة الثانوية.

3- تقديم شهادة ميلاد أصلية.

4- تقديم 6 صور من بطاقة الرقم القومي إضافة لبطاقة ولي الأمر.

5- تقديم 8 صور مقاس 4*6 يكتب عليها اسم الطالب.

6- بالنسبة للذكور يتم تقديم استمارة 2 جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشرطة التابع له الطالب.

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