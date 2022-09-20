خبير يكشف أعراض الجلطات الدماغية: المعرفة السريعة ترفع نسب الشفاء

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي مصطفى كفافي والإعلامية هدير أبو زيد، أبرز النصائح للتعامل مع الإصابات بالجلطة الدماغية وسبل الوقاية منها، حيث قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إنّه جرى إنشاء 3 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بمستشفيات البحيرة، خاصة وأنّ المرض يُصيب كثيرين مؤخرا.

علامات الإصابة بالجلطات الدماغية

وقال وكيل وزارة الصحة في البحيرة، إنّ الجلطات الدماغية تظهر عن طريق بعض العلامات على الوجه، خاصة من ناحية الخلل ببعض الأعصاب، ثم أعصاب الذراع، والأخطر ظهور صعوبة وتلعثم في الحديث على الشخص المصاب بالأعراض.

جميعة: معرفة الأعراض سريعا تساعد على الشفاء العاجل

وأشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إلى أنّ هناك أدوية فعالة للجلطات الدماغية في بدايتها، وبالتالي من المهم معرفة الأعراض بصورة سريعة، متابعا: «يجب التفرقة بين الجلطة ونزيف المخ، إذ إنّ 80% من الأعراض تكون جلطة، و20% نزيف في المخ، والأشعة المقطعية هي التي تحدد إذا ما كانت الإصابة جلطة أم نزيف في المخ».