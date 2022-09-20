«القومي للبحوث» يحذر من عدوى بكتيرية عند تركيب شرائح معدنية لعلاج الكسور

قالت الدكتورة زينب محمد، باحثة بقسم الحراريات والسيراميك ومواد البناء بالمركز القومي للبحوث، إن عملية تركيب الشرائح المعدنية لعلاج كسور العظام قد يصحبها عدوى بكتيرية، وهذا ويتطلب إعطاء المريض كميات كبيرة من المضادات الحيوية بشكل دوري ولفترات طويلة، وقد تفشل هذه الطريقة في القضاء على البكتيريا بشكل كامل داخل الجسم، لذلك يتم تحميل الطلاء بأدوية مضادة للبكتيريا مثل المضادات الحيوية.

«زينب»: العظم قد يُصاب بالسرطان

وأضافت «زينب» في تقرير صادر عن المركز: «يخرج هذا الدواء من الجسم بشكل تدريجي على فترات زمنية طويلة، ما يمنع حدوث العدوى البكتيرية، وبالتالي تجنب أخذ المضادات الحيوية بكميات كبيرة قد تضر باقي أجهزة الجسم من ناحية أخرى»، موضحة أن العظم قد يُصاب بالسرطان ويتطلب هذا إزالة الأنسجة السرطانية من العظم ما يُضعف الخواص الميكانيكية للعظم، الذي يؤدي إلى كسر العظم.

وأكدت أن هذا النوع قد يحتاج إلى تجبير العظام بسبائك فلزية مطلية بطلاءات تحتوي على أدوية مضادة للسرطان لمنع انتشاء الورم في أنسجة العظام، موضحة أن مجال طلاء السبائك الفلزية بمواد حيوية مهم جداً في مجال طب العظام، وما زالت هناك جهود كبيرة من العلماء لتطوير هذه السبائك من ناحية وتطوير المواد الحيوية نفسها وطرق طلائها من ناحية أخرى.

وأوضحت أن المواد الحيوية بشكل عام والمواد المستخدمة في علاج أمراض العظام بشكل خاص لها أهمية كبيرة في التطبيقات الطبية وتطورت هذه المواد كثيراً على مدى نصف قرن مضى، خاصة المواد المستخدمة فى علاج أمراض العظام مثل الكسور الناتجة من الحوادث وخلايا العظام التالفة نتيجة لكبر السن، مؤكدة أنه يجب أن تتميز هذه المواد بأن تكون متلائمة مع الجسم لكى تبقى لفترات طويلة داخله حتى لا يتم مراجعتها جراحياً.

الحل الأفضل طلاء السبائك بمواد حيوية

ونوهت إلى أن السبائك الفلزية، مثل سبائك التيتانيوم والحديد المقاوم للصدأ والكوبالت تعتبر من أكثر المواد المستخدمة في جراحات العظام والمفاصل وتتميز هذه السبائك بقدرتها العالية على مقاومتها للتآكل، وكذلك خواصها الميكانيكية العالية وتُصنف هذه المواد من مفهوم المواد الحيوية على أنها مواد خاملة حيوياً، حيث أنها لا تتفاعل كميائيا مع الأنسجة الحية داخل الجسم، فهي لا تلتصق بالعظام وتُكوّن كبسولات ليفية حولها ويؤدي ذلك إلى انفصال السبيكة المنزرعة في الجسم بعد فترة من زرعها فلا تؤدي الغرض المطلوب منها.

وأكدت أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو طلاء هذه السبائك بمواد حيوية لها القدرة على تكوين راوبط كيميائية مع أنسجة العظم المحيطة بها.