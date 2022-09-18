«القومي للبحوث» يحدد الأسباب الطبيعية للتغيرات المناخية بينها البراكين

كشفت الدكتورة فجر عبدالجواد، نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومي للبحوث، عن الأسباب الطبيعية للتغيرات المناخية، والفرق بين المناخ والطقس، موضحة أنّه على مدى ملايين السنوات تتكيف الكائنات الحية لتعيش في الظروف المحيطة، ويدعم الطقس المستقر هذه العملية، ويسمح للكائنات الحية بالازدهار، وإذا تغير المناخ بسرعة فلن يكون لدى الكائنات الحية الوقت الكافي للتكيف مع الظروف الجديدة، وقد لا تكون قادرة على البقاء على قيد الحياة.

أسباب التغيرات المناخية

وأضافت الدكتورة فجر عبدالجواد، في تقرير لها، أنّ تغير المناخ يسهم في مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية وهي عوامل مترابطة وذات علاقة متبادلة تؤثر في بعضها البعض فتغير أحد العوامل أو العناصر المناخية يؤثر على العناصر الأخرى، موضحة أنّ الأسباب الطبيعية للتغيرات المناخية هي الإشعاع الشمس وثورات البراكين والتيارات المائية بالمحيطات.

الإشعاع الشمسي

وأكدت نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية، أنّ تباين كمية الأشعة الشمسية من سنة إلى أخرى بنحو 7% نتيجة لتغير المسافة بين الأرض والشمس والاختلافات الشمية المعنية بتغير اتجاه الاحترار والتبريد.

ثورات البراكين

وقالت إنّ التبريد المؤقت والذي ينتج من حجب الرماد البركاني أو الغبار لأشعة الشمس وتظليل الرماد البركاني للمنطقة الموجودة تحت طبقة التروبوسفير، وأدت البراكين الكبيرة التي حدثت في أواخر القرن العشرين إلى تناقص حرارة الأرض 0.5-1م في السنة التالية لحدوث البركان، مثل بركان تشيشون في عام 1982 وجبل بيناتوبو في 1991.

التيارات المائية في المحيطات

وأوضحت الدكتور فجر عبدالجواد، أنّ البحار والمحيطات تمتص الكثير من حرارة الشمس وتتولى تيارات المحيطات نشر الحرارة إلى المناطق الأخرى البعيدة وبذلك نفهم كيف أن المناطق الداخلية للقارات تتصف بدرجات حرارة أقل اعتدالاً مقارنة بالمناطق المتأخمة للبحار والمحيطات.

الفرق بين الطقس والمناخ

وأوضحت الفرق بين الطقس والمناخ، فالطقس هو ما يحدث خارج الشباك الآن وهو قصير الأمد، ويعني حالة الجو في أي وقت من الأوقات ومنطقة محدودة ويمكن أن تتغير بسرعة، أما المناخ هو متوسط سنوات طويلة من مراقبة الطقس، وهو طويل الأمد وحالة النظام المناخي ومنطقة واسعة وتغيرات موسمية ويقاس على مدى فترات طويلة من الزمن.