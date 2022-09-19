«القومي للبحوث» يحدد الأسباب البشرية لتغير المناخ.. منها «الصناعة»

كشفت الدكتورة فجر عبدالجواد، نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومي للبحوث، عن أسباب التغيرات المناخية البشرية، مؤكدة أن الأنشطة البشرية المتزايدة أدت إلى انتشار إحدى أشهر الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية وهي ظاهرة الاحتباس الحراري وهي ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب ارتفاع مستوى غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وبعض الغازات الأخرى في الجو.

وأضافت في تقرير، أنها أدت أيضاً إلى التغير في درجة الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار وذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحر والأعاصير المدارية والتأثير البيئي.

الأسباب البشرية لغير المناخ

تعد الأنشطة البشرية السبب الرئيسي لتغير المناخ وزيادة درجة حرارة الأرض على مدى الخمسين سنة الماضية وإذ أدت الأنشطة الصناعية التي تعتمد عليها طبيعة الحياة الجديدة إلى رفع مستويات غازات دفيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين في الغلاف الجوي بشكل كبير جداً.

حرق الوقود الأحفوري

يؤدي حرق الوقود الأحفوري إلى زيادة نسبة الكربون في الغلاف الجوي، حيث يمثل انبعاث الكربون من حرق الفحم ما مقداره 3/4 الكربون في العالم ما يؤدي لتغير المناخ نتيجة حجز الحرارة في الغلاف الجوي كما أن محطات إنتاج الطاقة مسئولة عن اطلاق حوالي 42% من الزئبق وحوالي 2/3 من غاز الكبريت الذي يتسبب في إنتاج الأمطار الحمضية.

ومن مظاهر تأثير حرق الوقود الأحفوري على تغير المناخ ارتفاع غاز الكربون وتلوث الهواء وتلوث الماء وأكسيد النيتروجين وأكسيد النيتروز.

حرق الغابات وقطع الأشجار

تسهم الحرائق في احتجاز حرارة الغلاف الجوي نتيجة لوجود غاز الكربون الذي ينطلق من الأشجار والغابات إلى الغلاف الجوي ما يتسبب في ذوبان الجليد عند هطول الأمطار لذا فإن حرق الغابات وقطع الأشجار سيؤدي إلى ارتفاع مستوى تركيز الكربون بدلاً من امتصاصه، ويؤدي ذلك إلى زيادة تركيز الكربون الضار في الجو واطلاق غاز الكربون بعد أن كان محفوظاً لسنوات عديدة في الغطاء النباتي.

الزراعة

تتسبب الزراعة في حدوث الاحترار العالمي على سطح الأرض كما أنها تؤثر بعدة طرق على تغير المناخ وهي المساهمة بمقدار 10% من الغازات المسببة للدفيئة العالمية وتدمير النظام البيئي وغازات الدفيئة وأكسيد النيتروز.

إنتاج الأسمنت

يعد إنتاج الأسمنت من الأنشطة البشرية الرئيسية المسببة لتغير المناخ حيث أنه ينتج 50% من إجمالي ثاني أكسيد الكربون من خلال صناعة الأسمنت على درجة حرارة عالية بعد تحطيم الحجر الجيري وخلطه مع الرمل والطين.

ونتيجة ذلك ارتفاع مستوى غاز ثاني أكسيد الكربون والمساهمة بمقدار 1% في إنتاج بعض الغازات التي تسبب الدفيئة العالمية.