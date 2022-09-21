حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور لديه شخصية قوية ومثابرة بدرجة كبيرة فهو عنيد مع الجميع من حوله ويكره أن تحدث تغييرات مفاجئة في حياته فهو يحب السيطرة عليها، حتى لا تكون نقطة ضعف قاتلة تبعده عن كل من يحبه، كما أنه شخص عملي بدرجة كبيرة ويأخذ عمله حيز كبير في حياته طول الوقت.

مواصفات برج الثور

ويعد برج الثور من الأبراج الترابية التي تبدأ من 21 أبريل حتى 20 مايو، فهو يتوافق بشكل كبير مع الأبراج المائية والترابية ولديه ثقة كبيرة في نفسه قد تصل لحد الغرور في نظر البعض، كما أنه يحب ذاته بدرجة كبيرة ويحب أن يدللها طول الوقت.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الحالي، كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تهدأ بشكل كبير قبل أي قرار تتخذه حتى لا تندم بعد ذلك، وعليك أن تهدأ إذا وجدت نفسك في حالة عصبية كبيرة وتميل للعناد، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

كن عادل في مختلف المواقف التي تكون بها حيث أن صدقك اليوم سيجعلك أفضل في أعين الآخرين، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.