حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20-9-2022 عاطفيا ومهنيا

« تناغم القمر مع نبتون سوف يساعدك اليوم كثيرًا على إصلاح علاقاتك، كما يمدك بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك»، هكذا كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، بخصوص توقعاتها وحظك اليوم بالنسبة لمواليد برج الثور، الذي يعتبر أحد الأبراج الترابية المعروفة، إذ يملك الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصية لطيفة ومتعاونة لدى المحيطين بها.

ويحب مولود برج الثور الاستمتاع بحياته الشخصية والعائلية، يسعى لمعاونة أصدقائه أو المحيطين به في مواجهة أي مشكلة أو أزمة طارئة يمرون بها.

كما يملك مولود الثور العديد من العيوب، منها شخصيتة الشديدة العناد، ولا يحب أن يتحكم أحدًا به.

واليوم الثلاثاء 20 سبتمبر، توضح «الوطن» من خلال هذا التقرير، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفق تصريحات خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع نبتون اليوم مولود برج الثور، سوف يساعدك على إصلاح علاقاتك ويمدك بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر موجود اليوم في منزلك الثالث، مولود برج الثور، وهذا سوف يمدك بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء، وفق لتوقعات حظك اليوم، لخبيرة الفلك والأبراج عبير فواد