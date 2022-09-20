أستاذ علم انتشار الأوبئة: ظهور متحور جديد لكورونا في أمريكا وإنجلترا

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة، إنّ الموجة القادمة من فيروس كورونا، من المتوقع أن تكون عدد إصاباتها أعلى من الموجة السابقة، لكن خطورتها ستكون أقل، موضحًا أنّ مع دخول المدارس والعملية الدراسية يجب إلزام الطفل المصاب بكورونا، بضرورة الاستمرار في المنزل، وعدم الذهاب إلى المدرسة حماية لباقي الناس.

يجب أن يحصل الأطفال على جرعتي كورونا

وأكد أستاذ علم انتشار الأوبئة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي والإعلامية هدير أبو زيد، ظهور متحور فرعي جديد لـ«أوميكرون»، في أمريكا وإنجلترا، مشددا على أهمية حصول الأطفال على جرعتي كورونا، أما الجرعة التنشيطية الأولى ينصح بها للبالغين، والجرعة التنشيطية الثانية ينصح بها لفئات معينة، منها الأطباء وأصحاب الحالات الصحية المزمنة، التي تتطلب هذه الجرعة.

لم يعد هناك رصد لكورونا على مستوى العالم

وذكر أستاذ علم انتشار الأوبئة، أنّه لم يعد هناك رصدًا لإصابات كورونا على مستوى العالم كما كان يحدث من قبل، مشيرًا إلى أنّ هناك خلطًا كبيرًا بين كورونا والإنفلونزا، مشيرًا إلى أنّ الوفيات نتيجة «أوميكرون» قليلة للغاية.

ظهور متحور جديد منذ أسابيع في أمريكا وإنجلترا

وأشار الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة، إلى أنّ المتحور الجديد ظهر منذ أسابيع، وأعراضه أقل، لكنّه يعالج بشكل أقوى من الأدوية واللقاحات.