الصين تسجل 92 إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الصين، 92 إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الاثنين، إن من بين الحالات الجديدة المسجلة، 48 إصابة في «سيتشوان» الواقعة جنوب غربي البلاد.

الصين لم تسجل أي وفيات جديدة بسبب «كورونا»

وأضافت «الصحة الوطنية» الصينية، أن البلاد لم تسجل أي وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

خروج 366 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد الشفاء

وأشارت لجنة الصحة الوطنية»، إلى خروج 366 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، أمس الأحد، ليرتفع الإجمالي إلى 239454 مريضا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع قناة «سي.بي. إس» الأمريكية، الأربعاء الماضي، على هامش معرض ديترويت للسيارات، وبثتها القناة، أمس الأحد، إن فيروس كورونا انتهى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وطلب بايدن، في وقت سابق، من «الكونجرس» الأمريكي، 22.4 مليار دولار كتمويل إضافي للاستعداد لزيادة محتملة في إصابات فيروس «كورونا» خلال الخريف.

وتراجع عدد وفيات «كورونا» بشكل كبير منذ وقت مبكر من رئاسة بايدن عندما كان أكثر من 3 آلاف أمريكي يموتون يوميا، فيما قالت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، إن نحو 400 شخص يموتون يوميا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة.